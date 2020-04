Despiste de motociclo faz um morto em Ferreira do Alentejo

Hoje às 13:09 Facebook

Um homem de 43 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência do despiste do motociclo que conduzia na Estrada Nacional 121, perto de Canhestros, no concelho de Ferreira do Alentejo (Beja).

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

Segundo o CDOS, o alerta para o acidente foi dado às 9.34 horas, tendo sido mobilizados operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo e a VMER, além da GNR, num total de nove elementos, apoiados por cinco viaturas.