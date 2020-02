JN Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente num restaurante de kebab, que estará relacionado com o derrame de óleo, feriu com gravidade um trabalhador. Segundo os bombeiros locais, a vítima, um indiano na casa dos 30 anos, tem "queimaduras de terceiro grau no dorso e no tronco".

A intenção seria transportá-la para um hospital de Lisboa mas, de acordo com a mesma fonte, tal não ocorreu por falta de vagas. Seguiu para o hospital de Beja, que não tem unidade de queimados, e não está livre de perigo mortal.