Encontrado corpo carbonizado em autocaravana na barragem de Odivelas

Teixeira Correia Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O cadáver de um homem, totalmente carbonizado, foi encontrado junto à Barragem de Odivelas, a cerca de quatro quilómetros da localidade com o mesmo nome no concelho de Ferreira do Alentejo.

O corpo foi encontrado cerca das 18 horas de quarta-feira, por uma patrulha do posto da GNR de Ferreira do Alentejo que fazia uma ronda pelo concelho e detetou uma autocaravana totalmente consumida, por um incêndio.

A viatura, de matrícula holandesa, estava numa estrada de terra batida, na margem da barragem, e estaria ali há pelo menos duas semanas.

A fim de preservar os vestígios e os restos da autocaravana, o local foi vedado e guardado por uma patrulha do posto da GNR de Ferreira do Alentejo, durante toda a noite.

Segundo apurou o JN, militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento da GNR de Aljustrel estiveram no local e conseguiram perceber tratar-se de uma vítima do sexo masculino.

A Diretoria de Faro da Polícia Judiciária (PJ) foi alertada, estando a ser aguardada a presença no local de inspetores do Laboratório da Polícia Cientifica daquela instituição para efetuar as perícias tendentes a descobrir o que ocorreu.

As autoridades constataram a Embaixada Holanda em Lisboa para perceber a quem pertence a autocaravana e se há algum cidadão holandês dado como desaparecido.

A Barragem de Odivelas que fica junto à Estrada Nacional 257, na ligação entre Odivelas (Ferreira do Alentejo) e Alvito é muito procurada por caravanista estrangeiros já que além de um Parque de Campismo dispõe também de um Parque de Merendas.

As margens da albufeira são muito utilizada por autocaravanistas, já que podem estar sem limitações nas estradas de terra batida, em zonas rodeadas de muito arvoredo.