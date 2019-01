Encontrado com vida idoso que tinha desaparecido de lar no Alentejo

Hoje às 11:54 Facebook

O homem de 81 anos que tinha desaparecido na quarta-feira de um lar de idosos em Ferreira do Alentejo (Beja) foi encontrado esta madrugada com vida num olival da zona, informaram os bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o idoso foi encontrado cerca das 3.20 horas e apresentava ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para as urgências hospitalares.

O alerta para o desaparecimento do homem tinha sido dado, cerca das 18.30 horas de quarta-feira, pelo lar São Barnabé, em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, segundo a GNR.

Segundo a mesma fonte da Guarda, o idoso sofre de demência e não foi a primeira vez que desapareceu daquele lar.

As buscas envolveram militares da GNR e bombeiros da corporação de Ferreira do Alentejo.