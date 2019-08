GNR impede passeio de bicicleta em troço da A26 fechado ao trânsito há dois anos

Teixeira Correia Hoje às 12:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR impediu, este sábado, uma dezena de ciclistas de fazer "um passeio reivindicativo" para exigir a abertura de um troço com cerca de 10 quilómetros da A26, que custou 50 milhões de euros e está concluído há dois anos mas ainda encerrado ao trânsito automóvel.

Cerca de uma dezena de militares do Destacamento Territorial de Aljustrel impediram, este sábado, pelas 11 horas, que um grupo com uma dezena de ciclistas pudesse levar a efeito "um passeio reivindicativo" para exigir a abertura de um troço com cerca de 10 quilómetros da A26, entre a Malhada Velha, no concelho de Ferreira do Alentejo, e o nó de Grândola Sul da A2, que custou 50 milhões de euros e está concluído há dois anos e ainda encerrado ao trânsito automóvel.

Os militares da GNR "estavam" na rotunda de acesso ao troço a levar a cabo "uma operação de controlo de tráfego rodoviário", mandando parar os condutores e a inspecionar documentos e viaturas. Quando os ciclistas chegaram, e pela voz do dinamizador da iniciativa, Carlos Azedo, professor da Escola Secundária de Serpa, fizeram saber ao comandante da força presente, capitão Jorge Massano, "a vontade de passar as barreiras" que fecham o troço e foram informados que "não é possível circular no mesmo por estar encerrado e muito menos de bicicleta", justificou o oficial.

"Cumprimos as vossas indicações. Estamos aqui para reivindicar a abertura do troço. Faça saber aos seus superiores que voltamos cá no próximo dia 28 de setembro", rematou Carlos Azedo.

Instado a comentar a impossibilidade de entrar no troço, o professor justificou que "não foi uma vinda inglória. O dia está ganho pela visibilidade da reivindicação. Não somos 10, somos uma carrada deles", concluiu.

Florival Baioa, coordenador do Movimento Beja Merece +, esteve presente e falando à dezena de ciclistas afirmou que "só conta quem está, quem não veio não veio. É uma justa reivindicação. As pessoas têm muita dificuldade em dar a cara", lamentou.

O grupo dirigiu-se depois até ao Canal Caveira, onde terminaram o passeio e se refrescaram.