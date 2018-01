Explosão deixa trabalhador da EDP ferido com gravidade

Teixeira Correia Hoje às 18:05, atualizado às 19:32 Facebook

Um homem de 59 anos ficou ferido com gravidade, esta terça-feira à tarde, na sequência de uma explosão quando trabalhava num quadro elétrico.

A explosão ocorreu num Posto de Transformação (PT) localizado no antigo edifício da cadeia de Ferreira do Alentejo. A vítima estava a efetuar uma reparação quando o quadro explodiu, provocando um incêndio que causou queimaduras graves na cara do trabalhador.

O ferido foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja, onde está estável, não correndo risco de vida, mas vai ser transferido para uma unidade hospitalar de Lisboa.

No local estiveram os Bombeiros de Ferreira do Alentejo, a VMER do Hospital de Beja e a GNR, tendo sido acionada a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para proceder a investigações.