Quase 30 infetados em surto de covid-19 num lar em Ferreira do Alentejo

Há um surto de covid-19 no lar da Fundação de São Barnabé, em Ferreira do Alentejo, com 29 utentes infetados, que estão confinados nas instalações da instituição.

A revelação foi feita por Luís Pita Ameixa, presidente da Câmara de Municipal de Ferreira do Alentejo, numa comunicação gravada e transmitida na página de Facebook do município.

"Falei com o presidente da Fundação que me garantiu que a situação está controlada e todos os utentes infetados, além de isolados dos restantes, estão assintomáticos. Toda a população do lar já tem a vacinação completa", revelou o edil.

Luís Ameixa justificou que, com o surto no lar da Fundação, "neste dia 5 de outubro o concelho tem um total de 62 infetados, um número que é muito alto. A situação tem vindo a agravar-se de dia para dia", rematou.

A Fundação tem sede em São Barnabé, concelho de Almodôvar, e explora outras unidades em Beja, Moura, Almodôvar, Quarteira e Pombal e tem projetos a avançar em Castro Verde, Évora e Faro.

Outro surto no município de Cuba

O último surto de covid-19 conhecido foi no lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA), concelho de Cuba, que, na passada quinta-feira, já provocou a morte de uma utente de 72 anos. Há 68 infetados, 56 utentes, quatro dos quais internados no Hospital de Beja, e 12 funcionários.

Com capacidade para 90 utentes, o lar tem um total de 84 usuários e 62 funcionários. O surto foi detetado a partir de uma colaboradora que testou positivo no passado dia 24 de setembro.