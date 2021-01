Lar de Mértola tem oito casos de covid-19

Teixeira Correia Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Há um surto de covid-19 no lar do Centro de Apoio a Idosos de Moreanes, concelho de Mértola, com oito casos positivos (sete utentes e uma funcionária), entre os 60 pessoas que a instituição tem.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) já comunicou o surto aos familiares dos utentes, tendo a instituição divulgado a informação na página de Facebook como forma de esclarecimento e alerta para a população da aldeia localizada na margem esquerda do rio Guadiana.

A direção do Centro de Apoio a Idosos de Moreanes (CAIM) lamentou a ocorrência da infeção pelo vírus SARS-CoV-2 "depois de quase um ano de luta diária e a menos de uma semana dos utentes e funcionários serem vacinados com a segunda dose da vacina", que esteva marcada para a próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro.

Utentes e funcionárias da instituição receberam a primeira dose da vacina no passado dia 13 com "grande expectativa, entusiasmos e esperança".

A direção do CAIM garante a todos os utentes e famílias que "a equipa do centro não se poupará a esforços para prestar todo o acompanhamento clínico, social e de conforto a todos", assumindo o compromisso de regularmente "fazer o ponto de situação" com os familiares dos utentes e manter a comunidade em geral informada.

A instituição assegura existir uma estreita colaboração entre as diversas entidades, Autoridade de Saúde, Segurança Social, Câmara e Proteção Civil Municipal de Mértola e Junta de Freguesia de Santana de Cambas.

Um surto no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mértola provocou mais de uma centena de infetados entre utentes e funcionários e culminou com a morte de 22 idosos.