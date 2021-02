Chuva intensa faz transbordar rio Guadiana em Mértola

Teixeira Correia Hoje às 01:45 Facebook

A chuva intensa que tem caído nos últimos dias, em particular durante o dia de sexta-feira, fez subir o caudal do rio Guadiana, que transbordou para as margens e quase submergiu o cais de Mértola. Proteção Civil registou 14 inundações no distrito de Beja.

Apesar de não haver estragos a assinalar, a Câmara de Mértola e as empresas proprietárias de embarcações destinados a passeios fluviais no "Grande Rio do Sul" deslocaram as embarcações para a foz do rio Oeiras, que fica cerca de 200 metros abaixo do principal ancoradouro da vila alentejana.

Para melhor se perceber a precipitação que caiu na região, na passassem pelo Pulo do Lobo, a maior queda de água do sul de Portugal, com uma cascata com cerca de 20 metros de altura, em 24 horas o caudal do rio Guadiana passou de 27,21 para 103,81 metros cúbicos por segundo.

Desde 5 de abril de 2013, depois de fortes chuvadas e descargas das barragens, que o caudal do Guadiana não passava as margens e alagava diversas zonas do concelho. O antigo porto mineiro de Pomarão ficou submerso, diversas embarcações de recreio aí ancoradas sofreram danos e o restaurante da aldeia foi inundado e teve que fechar portas.

De acordo com fonte da Proteção Civil, no distrito de Beja a chuva provocou 14 inundações nos concelhos de Moura, Vidigueira, Beja, Serpa. Almodôvar e Mértola.

A derrocada do telhado de uma casa na cidade de Moura não provocou vítimas, já que a habitação não estava habitada. Houve estradas cortadas durante algum tempo face dos lençóis de água que se formaram em algumas zonas.