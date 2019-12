Colisão deixa assistente operacional do Hospital de Beja em estado grave

Teixeira Correia Hoje às 20:42 Facebook

Um homem de 43 anos está em estado considerado grave na sequência da colisão entre duas viaturas, esta segunda-feira, cerca das 15 horas, ao quilómetro 22,6 da Estrada Nacional (EN) 122, junto à Herdade do Montinho, freguesia de Alcaria Ruiva, concelho de Mértola.

Pedro Guerreiro, assistente operacional no Serviço de Urgência do Hospital de Beja, ficou encarcerado após a colisão e foi transportado para o hospital, onde foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, por apresentar uma fratura do fémur.

O condutor da outra viatura não sofreu ferimentos.

As razões do acidente estão a ser investigadas pela GNR, mas sabe-se que a colisão ocorreu quando as viaturas, que seguiam em sentidos opostos, se cruzaram embateram na frente esquerda, acabando cada uma delas por perder a roda dianteira esquerda.

Dada a violência do embate as duas viaturas ficaram a mais de 50 metros do local da colisão acabando a viatura conduzida por Pedro Guerreiro, que seguia no sentido sul/norte (Mértola/ Beja), por fazer um peão fora da faixa de rodagem, ficando virada no sentido contrário.

No local do acidente estiveram 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários e GNR de Mértola e viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja, apoiados por quatro viaturas.