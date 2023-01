Condutor de 89 anos morre em despiste contra árvore

Um homem de 89 anos morreu na manhã desta segunda-feira, após despistar-se de carro. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 122, próximo da localidade de Espírito Santo, concelho de Mértola.

O alerta para o acidente foi dado às 10.18 horas e, por motivos que estão a ser investigados pela GNR de Beja, o veículo onde seguia o octogenário, sentido Norte/Sul, saiu da estrada, capotou e depois enfaixou-se num eucalipto, deixando o homem encarcerado.

A morte do condutor, natural de Pereiro, concelho de Alcoutim, foi confirmada no local pela médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Beja, tendo o corpo sido levado pelos Bombeiros Voluntários de Mértola (BVM), acompanhados por uma viatura da Guarda, para o Gabinete Médico Legal, que funciona naquela unidade hospitalar.

Nas operações de socorro e resgate da vítima estiveram envolvidos 11 operacionais dos BVM, VMER e GNR, apoiados por cinco viaturas.