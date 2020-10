Corpo de sexagenário encontrado numa valeta em Mértola

Teixeira Correia Hoje às 23:02 Facebook

O corpo de um homem de 62 anos foi encontrado, na quinta-feira, numa valeta perto de casa, em Corte do Pinto, Mértola.

O alerta foi dado aos Bombeiros de Mértola, via CODU, às 14.05 horas, depois de uma vizinha ter encontrado, sem vida, Joaquim Teixeira, solteiro e reformado.

No local, estiveram militares do Núcleo de Investigação Criminal de Almodôvar e do posto de Mértola da GNR e operacionais dos bombeiros, que transportaram o corpo para o Gabinete Médico Legal de Beja, onde será autopsiado, a fim de serem apuradas as causas da morte.