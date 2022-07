Homem espanhol de 29 anos desaparecido no rio Guadiana

Teixeira Correia Hoje às 14:36, atualizado às 15:12 Facebook

Um homem de 29 anos, de nacionalidade espanhola, está desaparecido nas águas do rio Guadiana, na zona das Azenhas, local situado a norte de Mértola, zona de lazer de residentes e visitantes.

As primeiras informações davam conta de que a vítima era uma criança de nove anos, mas o JN veio a apurar que se tratava de um adulto de 29. O homem estava acompanhado por familiares num caiaque, quando caiu ao rio, sem que ninguém o conseguisse ajudar.

Segundo apurou o JN, o alerta foi dado pouco depois das 13 horas, tendo os Bombeiros Voluntários de Mértola (BVM) deslocado, de imediato, vários meios, entre os quais um barco e uma equipa de mergulho.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, a Capitania do Porto de Vila Real de Santo António também foi logo alertada e "está a fazer deslocar para o local diversos meios de busca", assim como uma equipa de mergulho de bombeiros das corporações de Serpa, Moura e Aljustrel, e uma equipa de psicólogos do INEM para prestar apoio à família.

A mesma fonte acrescentou que, até ao momento, não houve qualquer pedido de mobilização de um helicóptero da Força Aérea para auxiliar nas operações de busca. "A maré está a subir e temos uma janela de busca mais favorável de cerca de uma hora", indicou.

Para além dos Bombeiros Voluntários de Mértola, estão já no local a viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde e a GNR.

As Azenhas são uma praia fluvial com uma zona de lazer, constituídas por duas azenhas de três antigos moinhos de roquete, localizadas a cerca de cinco minutos da vila de Mértola.

Afogamentos em Mértola

A mais recente tragédia no Guadiana, na zona de Mértola, ocorreu em finais de agosto de 2007, quando António José Nogueira e Bruno, o filho de nove anos, residentes em Fernão Ferro (Seixal), morreram afogados nas águas do rio.

António Nogueira, que era natural de Amieira, concelho de Portel, afogaram-se junto às Azenhas, quando pai tentou salvar a criança numa zona em que a corrente se revelou traiçoeira. O adulto só foi encontrado ao final da tarde de 2 de setembro e o pequeno Bruno, 15 horas depois, a 200 metros a sul da zona de afogamento. As buscas demoraram quase 80 horas e envolveram cerca de 70 operacionais.