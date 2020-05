Dois veículos ardem em Mértola após explosão de botija de gás

Teixeira Correia Hoje às 22:44 Facebook

A explosão de uma botija de gás, colocada no exterior de uma autocaravana, terá estado na origem de um incêndio que consumiu por completo a viatura. As chamas propagaram-se e acabaram por destruir totalmente outro veículo.

O alerta foi dado este sábado por volta das 16.30 horas e o incêndio ocorreu junto à praia fluvial da Tapada Grande, em Mina de São Domingos, concelho de Mértola.

No interior da autocaravana estava um homem, que saiu ileso do incêndio. A pronta intervenção dos Bombeiros de Mértola evitou que a situação fosse mais grave, já que, no local, estavam mais de duas dezenas de autocaravanas.

Uma testemunha disse ao JN ter ouvido "várias explosões junto à caravana que ardeu". "Eram botijas de gás. Não percebi porque não retiraram a carrinha de passageiros [que ardeu], ou estava abandonada ou os proprietários tiveram medo", concluiu.

No local do incêndio estiveram 14 operacionais dos Bombeiros de Mértola e da GNR, apoiados por cinco viaturas.