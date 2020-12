Edifício da câmara municipal de Mértola reabre as portas após casos de covid

Teixeira Correia Hoje às 14:40 Facebook

Encerrado desde 2 de dezembro, face à existência de quatro casos de covid-19 entre os trabalhadores, o edifício dos Paços do Concelho do município de Mértola, reabriu portas esta segunda-feira para o atendimento ao público.

No espaço funcionam os serviços administrativos e financeiros e face à descoberta da infeção e dos contactos com outros colaboradores, como medida de precaução, a autarquia da "Vila Museu" decidiu "encerrar os serviços a que os trabalhadores estavam afetos", revelou na altura o vice-presidente Mário Tomé.

Depois dos testes em massa feitos a trabalhadores e à população, em concertação com a Autoridade de Saúde Pública, e da desinfeção do espaço pelos bombeiros locais, o executivo da câmara municipal de Mértola, "considera que estão reunidas as condições para reabrir o edifício", justificou Mário Tomé.

O autarca considerou que "os casos ativos têm vindo a baixar e o pico da pandemia já terá sido ultrapassado". #Os testes feitos nos últimos dias permitem acarar o futuro com tranquilidade", sustentou.

O município de Mértola está desde a passada quarta-feira abrangido pelas medidas impostas à classificação de risco elevado face à pandemia de covid-19, com restrições na circulação, a proibição de consumo de álcool na via pública e novos horários para o comércio local, restaurantes e cafés

De acordo com os últimos dados da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), à meia-noite de domingo, o município registava 22 casos ativos. Na passada quarta-feira registava 50 infetados.

Mário Tomé destacou o papel preponderante que os Bombeiros Voluntários de Mértola têm tido "na recuperação da confiança entre a população". Quando tudo foge quando há um caso positivo de covid-19, os bombeiros têm estado na primeira linha", rematou.

Jorge Santos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mértola (BVM) destacou o "espírito de abnegação de todo o efetivo o em prol da população do concelho". "Estamos cá para fazer bem sem olhar a quem", acrescentou. Para além das desinfeção de diversos espaços, o corpo de bombeiros têm um plano com autarquia "para ocorrer aos mais vulneráveis que estão nas IPPS"s".

Além do edifício dos Paços do Concelho, os BVM já procederam à desinfeção da Escola Primária de Santana de Cambas, do Lar e Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia e do Infantário com Pré-Primária da Câmara Municipal de Mértola.

Núcleos Museológicos e Biblioteca encerrados

Devido ao avanço da pandemia, os núcleos museológicos do Museu de Mértola foram encerrados até 1 de janeiro do próximo ano.

A Biblioteca Municipal tem os serviços presenciais encerrados por tempo indeterminado. A população poderá fazer os pedidos por contacto telefónico ou por correio eletrónico. O catálogo bibliográfico está disponível no website da autarquia.