Festival Islâmico invade as ruas de Mértola

Durante o dia deste sábado vive-se o terceiro de quatro dias da 12.ª edição do Festival Islâmico, um evento organizado pela Câmara Municipal de Mértola e que se celebra de dois em dois anos.

O Festival Islâmico de Mértola começou na quinta-feira e prolonga-se até domingo, invade as estreitas ruas da chamada "Vila Velha", onde o tradicional "souk", um mercado árabe a céu aberto enche o centro histórico com os cheiros e os sabores do Magrebe.

O evento tem entradas livres e tem como objetivos "divulgar a história e o património de Mértola em particular da época islâmica, em que era conhecida como Martulah", revelou o presidente da chamada "Vila Museu". "É um evento que já ultrapassou um concelho, uma região e um país, assente numa diversidade tremenda. Quantificar o número de visitantes é sempre difícil, mas certamente chegaremos aos 60 mil, o que é muito significativo para o impacto económico que tem em todo o Município", justificou Mário Tomé.

PUB

Uma das novidades desta edição do Festival Islâmico é o aparecimento do Hammam & Casa de Chá de Mértola, que tem como atração a moçambicana Sahima Hajat, a vencedora do MasterChef Portugal 2023, um programa emitido pela RTP1.

A música é também um dos grandes atrativos do festival, juntando no palco do Cais do Rio Guadiana sonoridades de várias partes do mundo, incluindo os grupos corais alentejanos, com o programa a incluir oficinas de construção de cordofones, de dança, de língua e escrita árabe, de cestaria, de cante alentejano, de gastronomia "halal" e de cozinha marroquina e outras.

Exposições de artesanato, de pintura e de cordofones, um "Espaço Criança", um comboio turístico, sessões de contos e conferências, marcam os quatro dias do festival.

O espetáculo de encerramento do 12º Festival Islâmico está marcado para domingo às 19 horas, junto no Cais do Rio Guadiana os grupos Gnawa Trans, Corais Guadiana de Mértola, de Mina de São Domingos e Cantadores de Vila Nova de São Bento, as Orquestra Tocá Rufar e o músico Tozé Bexiga.