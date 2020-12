Funcionários infetados fecham Câmara de Mértola

Teixeira Correia Hoje às 20:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro casos positivos de covid-19 nos Paços do Concelho, levaram nesta tarde de quarta-feira, o presidente da Câmara de Mértola a encerrar todos os serviços como prevenção.

Segundo um comunicado da autarquia, a decisão de encerramento do edifício da Câmara foi "uma ação concertada com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo". Amanhã, quinta-feira, serão efetuados diversos testes para "despistar eventuais cadeias de contágio na comunidade", justificou a autarquia no documento.

O Município garante que irá "disponibilizar a atualização do boletim sobre a situação epidemiológica do conncelho".

De acordo com o vereador Mário Tomé, na EB2/3 de Mértola "uma aluna testou positivo e a turma está isolada", assegurando que o Município "está a trabalhar para definir uma estratégia para atacar s situação"..

De acordo com dados divulgados pela autarquia, a 27 de novembro existiam 10 casos ativos no concelho, quatro na freguesia de Espírito Santo e três em cada uma das freguesias de Mértola e Santana de Cambas.

A edilidade justificou ainda que a Direção-Geral de Saúde "tem associado mais um caso ao concelho, tratando-se de uma pessoa que vive fora de Mértola, não apresentando qualquer risco de contágio para a população".

Desde o início da pandemia, registou-e um óbito no concelho da "Vila Museu".