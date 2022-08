Homem de 73 anos encontrado sem vida num poço em terreno agrícola

A vítima terá caído no poço e quando os meios de socorro acionados chegaram ao local esta já se encontrava sem vida. O alerta foi dado à 23.28 horas de quarta-feira após o homem ter sido encontrado por populares.

Um homem de 73 anos foi ontem encontrado sem vida dentro de um poço num terreno agrícola no Monte Novo do Navio, na União de Freguesias de São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros, concelho de Mértola, apurou o JN junto de fonte dos bombeiros locais.

Foram os residentes no monte, localizado no extremo entre os concelhos de Mértola e Almodôvar, que se aperceberam da falta do vizinho e deram o alerta às autoridades.

De acordo com informação do Gabinete de Relações Públicas do Comando Territorial de Beja da GNR militares da Investigação Criminal estiveram no local e "não detetaram marcas no corpo da vítima que pudessem indiciar um homicídio". No entanto, "só após a autopsia se pode confirmar que pode ter sido um afogamento voluntário, caso contrário será aberta uma investigação para apurar as causas", justificou a nossa fonte.

No local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mértola viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja e GNR, apoiados por 6 viaturas.

Pouco passava da uma hora desta quinta-feira quando o corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Beja onde será autopsiado.