Idosa de lar de Mértola infetada com Covid-19

A Câmara Municipal de Mértola confirmou o primeiro caso positivo de Covid-19 no concelho. Trata-se de uma utente de um lar.

O presidente da Câmara, Jorge Rosa, informou em comunicado que a doente é "uma utente do Centro Social dos Montes Altos, freguesia de Santana de Cambas". Segundo o autarca, "após a confirmação oficial pela Direção-Geral da Saúde, foram de imediato acionados os procedimentos adequados à situação".

"As instalações do Centro Social dos Montes Altos foram encerradas e os utentes e funcionários irão permanecer no interior do edifício, até serem efetuados os testes a todos", adiantou.

O responsável acrescentou que "a coordenação da situação é da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde, a qual começou imediatamente a realizar testes aos utentes e aos funcionários".

Segundo apurou o JN, a utente é uma mulher de 95 anos, que está internada no Hospital de Beja, na sequência de uma queda que sofreu no lar do Centro Social no passado sábado. Inicialmente transportada para o Centro de Saúde de Castro Verde numa viatura da instituição, foi depois levada pelos Bombeiros Voluntários de Ourique para a unidade de Beja, onde foi submetida a uma intervenção cirúrgica. No Hospital, foi sujeita ao teste da Covid-19, cujo resultado deu positivo.

O JN confirmou, junto de fonte dos Bombeiros Voluntários de Ourique, que os três elementos da corporação que fizeram o transporte da idosa para Beja já estão em isolamento, aguardando que lhes sejam feitos os testes de despistagem.

Distrito de Beja: 18 casos positivos, dois em lares

Com este, são agora 18 os casos positivos no distrito de Beja, sendo que 17 dizem respeito a quatro dos 13 concelhos que estão na área de influência da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) e Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) e 1 na área da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) e Unidade Local de Saúde do Alentejo Litoral (ULSAL), em concreto o concelho de Odemira.

Lista por concelhos: Serpa regista 11 casos, Beja regista 3, Almodôvar tem 2, Mértola e Odemira têm 1 caso cada.

O outro caso registado num lar é o de uma mulher, de 80 anos, utente do Centro Social São Jorge e Senhora das Pazes, em Vila Verde de Ficalho, que desde segunda-feira está também internada no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.