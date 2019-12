Casal de idosos ferido em incêndio numa casa em Mértola

Teixeira Correia Hoje às 20:25, atualizado às 22:55 Facebook

Um casal de idosos ficou ferido, a mulher com gravidade, na sequência de um incêndio provocado por um candeeiro a petróleo, ocorrido em Picoitos, concelho de Mértola.

A mulher, de 81 anos, com diversas queimaduras, foi transportada pelos Bombeiros de Mértola para o Hospital de Santa Maria. Devido ao mau tempo, o helicóptero do INEM não ter pôde descolar. O homem, de 83 anos, sofreu ferimentos numa mão, tendo sido transportado para o Hospital de Beja.

O incêndio ocorreu quando candeeiro que se encontrava em cima de arca frigorífica que estava desligada, já que a habitação não tem luz, se partiu e o petróleo em chamas alastrou à roupa da mulher e a uma mesa em madeira.

As chamas foram dominadas por uns vizinhos que utilizaram baldes com água, não tendo os bombeiros chegado a atuar, já que as mesmas estavam debeladas.

O vereador da Câmara de Mértola, responsável pela Proteção Civil, esteve nos Picoitos, freguesia de Santana de Cambas, e contactou a Santa Casa da Misericórdia para que o idoso ficasse no lar. O casal vive sozinho na aldeia e não tem qualquer familiar. A casa ficou sem condições de habitabilidade: chove no interior.

O alerta foi dado às 15.23 horas e nas operações de socorro estiveram 16 operacionais dos Bombeiros de Mértola, a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, a viatura médica de reanimação de Beja e a GNR, apoiados por sete veículos