Autarquia de Mértola oferece novo autotanque aos bombeiros

Teixeira Correia Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A fim de colmatar dois problemas, o reabastecimento das viaturas dos Bombeiros Voluntários (BVM) e o abastecimento às populações, a Câmara Municipal de Mértola, ofereceu um novo autotanque à Associação Humanitária dos BVM, para substituir a anterior viatura que sofreu um a acidente e ficou inoperacional.

A entrega da nova viatura ocorreu três meses após o acidente do antigo autotanque e tem uma capacidade para transportar 16 mil litros de água e custou à autarquia 65 mil euros, ostentando também já novo símbolo da corporação dos voluntários mertolenses.

No passado dia 11 de maio, quando se deslocava para fazer o abastecimento de água às viaturas que combatiam um incêndio, à saída da vila, o autotanque capotou e ficou irrecuperável. Foi um dia de festa que ia terminando em tragédia.

Os Bombeiros de Mértola assinalaram na manhã desse dia o 48.º aniversário, tendo recebido uma ambulância de transporte de doentes não urgentes (ABTD), oferecida pela Associação de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa (ASBAL), no valor de 30.400 euros.

O concelho de Mértola é um dos mais flagelados com a falta de água de abastecimento público nos muitos aglomerados populacionais, sendo que o autotanque é utilizado diariamente para levar a água, numa parceria entre os bombeiros e as Águas Públicas do Alentejo (AgdA), do Grupo Águas de Portugal. Fonte da direção da corporação lembrou "a importância" da reposição do autotanque, definindo a viatura como "o grande ganha-pão dos bombeiros".