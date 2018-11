Azinheira secular de Mértola é candidata a Árvore de 2019

Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

A Azinheira Secular de Monte Barbeiro, freguesia de Alcaria Ruiva, Mértola, é uma das dez finalistas portuguesas do concurso Árvore do Ano 2019, promovida pela UNAC - União da Floresta Mediterrânica. A árvore portuguesa vencedora irá concorrer à votação para a Árvore Europeia do Ano.

Inserida na Zona de Proteção Especial do Vale do Guadiana, esta azinheira (Quercus rotundifolia) distingue-se de outras da sua espécie pelas características invulgares, das quais se destacam o perímetro à altura do peito (PAP) de 3,56 metros, uma copa com 23,28 metros de diâmetro médio e uma área com cerca de 487 metros quadrados de copa.

Leia mais em Sul Informação