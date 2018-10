Despiste com pesado faz ferido grave em Mértola

Teixeira Correia Hoje às 16:25 Facebook

Um cidadão espanhol de 39 anos, condutor de um de pesado de mercadorias, ficou encarcerado e sofreu ferimentos graves, na sequência do despista da viatura. O homem transportado para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja.

O acidente, cujas causas estão a ser apuradas pela GNR, ocorreu cerca das 5.20 horas, na Estrada Nacional (EN) 122, ao quilómetro 54,2, junto a Monte do Milhouro, no concelho de Mértola.

David Pacheco era o único ocupante do veículo, que procedia de Espanha, tendo como destino as minas de Aljustrel.

O pesado galgou os rails metálicos de proteção e embateu violentamente num eucalipto, danificando por completo a cabine, deixando o condutor encarcerado. O veículo pertence a uma empresa espanhola de transportes que faz o transbordo de minério das minas de Aljustrel para um complexo mineiro em Huelva.

A vítima foi transportada para o Hospital de Beja, pelos Bombeiros de Mértola, com o apoio da VMER daquela unidade médica. No local estiveram 15 operacionais, de bombeiros, VMER e GNR apoiados, por cinco viaturas. A viatura foi retirada do local por uma grua de grandes dimensões cerca das 15.30 horas.

Este é o segundo acidente no espaço de seis meses com veículos pesados espanhóis fazendo o mesmo tipo de transportes e muito próximo do local onde, em 4 de abril, ocorreu o capotamento de outro veículo que deixou encarcerado um condutor espanhol de 28 anos.