Despiste de pesado com minério faz ferido grave em Mértola

Um homem espanhol de 28 anos, condutor de um camião pesado de mercadorias, sofreu ferimentos graves, na sequência do despiste da viatura, tendo sido transportado para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja, onde se encontra internado.

O acidente ocorreu cerca das 15.05 horas, na Estrada Nacional (EN)122, ao quilómetro 44,7, perto da Herdade da Cela, no concelho de Mértola, sendo Issac Lhamdaui o único ocupante do veículo.

Apesar de as causas do acidente não terem sido totalmente apuradas, as investigações iniciais apontam para que o veículo seguisse em excesso de velocidade, a que se juntou o deslocamento da carga no interior da caixa de carga.

O pesado galgou os rails de proteção metálicos e na queda arrancou um eucalipto, capotando numa ravina, a cerca de cinco metros da via rodoviária. O veículo pertence a uma empresa de transportes que faz o transbordo de minério das minas de Aljustrel para um complexo mineiro em Huelva (Espanha).

A vítima deu entrada no Hospital de Beja cerca das 16.40 horas. Além dos meios de socorro do INEM e Bombeiros de Mértola, no local do acidente esteve a GNR, num total de 11 operacionais, apoiados por seis viaturas.