Despiste em Mértola faz um morto e um ferido grave

O violento despiste de um automóvel causou, este domingo à tarde, um morto e um ferido grave na Estrada Nacional (EN) 265, entre Mértola e Mina de São Domingos.

A vítima mortal é um jovem de 23 anos, de nacionalidade georgiana, que viajava no lugar do "pendura". O ferido grave é o condutor do Opel Corsa, um homem de 36 anos, também georgiano, que teve de ser transportado para Faro de helicóptero. Os dois acidentados são trabalhadores agrícolas, residentes na zona de Beja.

Por motivos não apurados, o condutor não terá controlado o veículo, que invadiu a faixa contrária e embateu com o lado direito num eucalipto e resvalou por uma ribanceira. Quando os meios de socorro chegaram ao local, os dois ocupantes do veículo estavam foram do mesmo, pelo que não utilizariam o cinto de segurança durante a viagem. O vidro para-brisas dianteiro foi projetado a mais de cinquenta metros do local onde o veículo ficou imobilizado.

No socorro às vítimas estiveram envolvidos 14 operacionais dos Bombeiros de Mértola, viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde, um helicóptero do INEM com uma guarnição de 4 elementos e a GNR.