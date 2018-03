Dois despistes seguidos de capotamento na EN 122 fizeram cinco feridos

Teixeira Correia Ontem às 22:50 Facebook

Dois despistes seguidos de capotamento fizeram cinco feridos, dois graves e três ligeiros, todos transportados para o Hospital de Beja, em acidentes que ocorreram, este sábado, na Estrada Nacional (EN) 122, no concelho de Mértola, no troço que liga a Vila Real de Santo António.

O primeiro ocorreu às 7.20 horas ao quilómetro 69,4, no sentido sul/norte, perto da localidade de Sedas e causou ferimentos graves num casal, um homem de 52 anos e uma mulher de 49 anos, residentes em Vila Real de Santo António, tendo o condutor ficado encarcerado.

O segundo acidente ocorreu às 17.26 horas no sentido norte/sul, junto à localidade de Espírito Santo, ao quilómetro 74,2, e nele estiveram envolvidas três mulheres, mãe, filha e neta, de 39, 58 e 85 anos, naturais do concelho de Mértola que se dirigiam para a residência em Faro.

Segundo foi possível apurar junto de fonte dos bombeiros, os dois acidentes "ficaram a dever-se ao piso muito molhado e escorregadio, devido à chuva e à existência de óleo".

No socorro às vítimas dos dois acidentes, estiveram envolvidos 25 operacionais dos Bombeiros de Mértola, a viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Vila Real de Santo António e a GNR, apoiados por 12 viaturas, entre elas uma de desencarceramento.

Numa medida não muito vulgar, o acidente da manhã, o CODU acionou a SIV de Vila Real de António, no Algarve, que fica a 47,9 quilómetros, em vez de acionar a SIV de Castro Verde ou a VMER de Beja, que distam, respetivamente, 61,5 e 70,8 quilómetros do local do acidente.