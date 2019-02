Homem morre em despiste de carro em Mértola

Hoje às 13:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem que ficou ferido com gravidade devido ao despiste do carro que conduzia no concelho de Mértola acabou por morrer na unidade de saúde para onde foi transportado na sexta-feira à noite.

Segundo a fonte, o homem, de 42 anos e que era o condutor e o único ocupante do veículo ligeiro de passageiros, foi transportado em estado grave para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Castro Verde, distrito de Beja, onde acabou por morrer na sexta-feira à noite.

O despiste ocorreu na Estrada Regional 267, perto do lugar da Caiada, no concelho de Mértola, distrito de Beja, e o alerta às autoridades foi dado às 21:28 de sexta-feira.

As operações de socorro mobilizaram meios e operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar e da GNR e a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, num total de 10 operacionais apoiados por cinco viaturas.