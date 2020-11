Jovem de 20 anos gravemente ferido num despiste em Mértola

Teixeira Correia Hoje às 00:37 Facebook

O despiste de um carro, seguido de capotamento, deixou encarcerado o condutor, um jovem de 20 anos, único ocupante da viatura, que foi transportado para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, em estado considerado como muito grave.

O acidente ocorreu cerca das 18.15 horas, ao quilómetro 60,5 da Estrada Nacional 122, junto à localidade de Álamo, no concelho de Mértola, no sentido sul/norte, quando o jovem se deslocava para a vila banhada pelo rio Guadiana.

Não são ainda conhecidas as causas do acidente, mas a forte chuvada que se abatia na zona onde o automóvel circulava pode ter contribuído para a saída da estrada. A viatura embateu num eucalipto e caiu para uma ribanceira a cerca de cinco metros da via.

Segundo apurou o JN, a vítima apresentava lesões ao nível da coluna e do tórax e escoriações na cabeça, tendo sido transportada para o Serviço de Urgência da unidade hospitalar bejense, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Mértola (BVM), acompanhada da viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde.

Para as operações de socorro, os BVM fizeram deslocar para o local 12 operacionais, seis tripulantes de ambulâncias de socorro, quatro de desencarceramento e dpis de comando, apoiados por seis viaturas, a que se juntaram mais quatro elementos e duas viaturas da SIV e GNR de Mértola.