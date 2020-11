Jovem em estado grave após ser atropelado em Mértola

Teixeira Correia Hoje às 15:56 Facebook

Um jovem de 25 anos, residente em Moreanes, concelho de Mértola, ficou em estado grave, este sábado, na sequência de um atropelamento por um carro e foi transportado de helicóptero para o Hospital de Faro.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado, tendo o alerta sido dado às 14.15 horas, na Estrada Municipal (EM) 514, que liga as aldeias de Moreanes a Fernandes, junto ao cruzamento dos lugares de Quintã e Corvos. Ao que foi possível apurar, Ricardo Costa corria na EM514, quando duas viaturas se cruzaram e uma delas atingiu o jovem.

De acordo com informação de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, quando o alerta foi dado "apontava para um ferido inconsciente, mas depois dos meios de socorro chegarem ao local, perceberam que o estado da vítima era grave", tendo sido mobilizado o helicóptero de INEM estacionado em Loulé.

A aeronave aterrou numa clareira próxima do local do acidente e depois de o jovem ser estabilizado com o auxílio da equipa da VMER do Hospital de Beja, transportou o ferido para o Hospital de Faro. A mãe do jovem, que ocorreu ao local do acidente, sentiu-se mal e depois de receber assistência foi transportada para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Castro Verde.

A vítima é filho de António Costa, um artista autoditada, natural de Moreares, funcionário da Câmara de Mértola e que desde 2014 constrói o presépio de Natal sob o mote "do lixo faço arte", feito a partir de materiais recicláveis recolhidos nos locais de despejo de resíduos.

No local do acidente estiveram 12 operacionais dos Bombeiros de Mértola, militares do posto de Mértola e do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR e VMER de Beja, apoiados por cinco viaturas e o helicóptero do INEM de Loulé.