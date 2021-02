Mais dois linces-ibéricos são libertados hoje no Vale do Guadiana

Hoje às 15:22 Facebook

A libertação de dois linces, na área de reintrodução do Vale do Guadiana, que tem lugar esta terça-feira, 9 de fevereiro, dá início à época de soltas de lince ibérico em Portugal, que este ano vai abranger sete exemplares desta espécie, anunciou esta terça-feira o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O programa vai continuar até ao final do mês, naquela mesma área de reintrodução do Vale do Guadiana. Os exemplares a soltar durante fevereiro nasceram em 2020, em três dos quatro Centros de Reprodução em Cativeiro, existentes na Península Ibérica.

Dois exemplares, machos, provêm de El Acebuche (Andaluzia); três exemplares, fêmeas, são oriundos de La Olivilla (Andaluzia); e ainda dois exemplares, machos, nasceram no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI), do ICNF, situado em Silves, no Algarve.

