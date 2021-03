Mértola lança projeto online para promover adoção de cães

Hoje às 17:48 Facebook

O Gabinete Médico Veterinário da Câmara de Mértola, em Beja, lançou um novo projeto online que tem como objetivo promover a adoção dos cães existentes no canil municipal.

A iniciativa chama-se "MértolAdota-me" e surge no âmbito do reforço da presença do Gabinete Médico Veterinário nas redes sociais.

No site da Câmara de Mértola, poderá aceder à base de dados de todos os cães que se encontram disponíveis para adotar, bem como, conhecer outras valências e serviços associados ao Gabinete Médico Veterinário.

