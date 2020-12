Mértola monta hospital de campanha, lar tem 68 infetados

Teixeira Correia Hoje às 14:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Há mais 36 infetados com covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mértola (SCMM): 31 utentes e cinco funcionários. No total, há já 68 infetado. Os portadores dos novos casos já foram transferidos para o hospital de campanha montado no Pavilhão Municipal de Despostos.

A confirmação dos novos casos positivos foi dada no sábado à noite, e, na manhã deste sábado, os operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mértola (BVM) começaram a deslocar os doentes do lar para o pavilhão.

De entre os 68 infetados, 52 são utentes e 16 são funcionários, restando somente 19 utentes nas instalações do lar da Santa Casa. Cerca de uma dezena de funcionários têm dormido no Salão Nobre dos BVM para evitarem contágios familiares.

A situação em Mértola, classificado como concelho de risco muito elevado, tornou-se "explosiva" depois de, no passado dia 18 de dezembro, ter sido identificado o primeiro caso positivo de covid-19 num homem, utente do lar da Santa Casa, na sequência de uma deslocação ao Hospital de Beja, onde acabaria por ficar internado. Efetuados testes a toda a comunidade da instituição, foram detetados 32 casos positivos, relativos a 21 utentes e 11 funcionários.

Dada a gravidade da situação, a Câmara Municipal de Mértola instalou um hospital de campanha, para onde foram transferidos os 32 infetados durante a manhã da passada quarta-feira. Face à proximidade do lar e do pavilhão de desportos, foi instalada uma manga e tendas de campanha plásticas que permitiram fazer a deslocação dos doentes em segurança.

De acordo com os dados da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) às 24 horas de ontem, o concelho de Mértola registava um total de 85 casos ativos de covid-19.

Para evitar o desmembramento do dispositivo que está em alerta devido à previsibilidade de mau tempo, o Comando dos Bombeiros de Mértola solicitou na manhã deste sábado a colaboração de 12 dos seus operacionais que estavam fora da escala de serviço para auxiliarem no transporte dos utentes e funcionários do lar.

Dadas as restrições que o concelho de Mértola sofre por ser de risco elevado, os restaurantes da vila encerravam as 13 horas, tendo o proprietário de um dos dois estabelecimentos abertos disponibilizado a confeção das refeições para os operacionais envolvidos na operação de transporte dos doentes e a entrega no quartel.

O total de infetados nos 13 municípios da área de influência da ULSBA, que não inclui o concelho de Odemira, são 1998, o número mais alto de sempre desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram conhecidos novos 70 casos. No Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, há agora 22 doentes internados em enfermaria e três na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Há o registo de 54 mortes, 22 dos quais em Beja e 17 em Serpa.