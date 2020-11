Morreu o jovem de 25 anos atropelado em Mértola

Teixeira Correia Hoje às 13:14 Facebook

Após cinco dias ligado às máquinas e de uma batalha pela vida, morreu, na manhã desta quinta-feira, no Hospital de Faro, o jovem atropelado na Estrada Municipal (EM) 514 próximo de Moreanes, concelho de Mértola.

Ricardo Costa, de 25 anos, não resistiu aos graves ferimentos provocados pelo atropelamento de que foi vítima de tarde de sábado, quando praticava desporto na EM514.

O acidente ocorreu cerca das 14.15 horas naquela via que liga as aldeias de Moreanes a Fernandes, junto ao cruzamento dos lugares de Quintã e Corvos, quando duas viaturas se cruzaram e uma delas atingiu o jovem.

Ricardo Costa

Quando o alerta foi dado, "apontava para um ferido inconsciente, mas depois, dos meios de socorro chegaram ao local perceberam que o estado da vítima era grave", tendo sido mobilizado o helicóptero de INEM estacionado em Loulé, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

A aeronave aterrou numa clareira próxima do local do acidente e depois de estabilizado com o auxílio da equipa da VMER do Hospital de Beja, transportou o ferido para o Hospital de Faro. Desde a sua entrada no Hospital de Faro que Ricardo Costa estava em coma induzido e ligado ao ventilador, o que lhe permitia continuar a lutar pela vida..

O jovem vivia na aldeia de Moreanes e trabalhava no Café Guadiana, o mais antigo estabelecimento de restauração de Mértola, onde Ricardo Costa era descrito pelos amigos como um jovem "simpático, alegre e trabalhador".