Mussá é o primeiro estrangeiro a liderar uma corporação de bombeiros

Guineense que vive há 10 anos em Mértola foi nomeado adjunto do comando dos bombeiros voluntários.

Dez anos depois de chegar a Mértola e à Escola Profissional Alsud, Mussá Embaló foi promovido a adjunto do comando dos bombeiros locais, tornando-se no primeiro cidadão estrangeiro a liderar uma corporação do distrito de Beja.

"A capacidade de trabalho, humildade e disponibilidade levou a que o comando fizesse a proposta da sua promoção que a direção aceitou. Quatro anos depois a estrutura fica completa", justificou ao JN, Jorge Santos, comandante da corporação.