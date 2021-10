Pão alentejano ganha Medalha de Ouro de "Melhor Pão de Portugal"

JN/Agências Hoje às 22:18 Facebook

O Pão de São Miguel, fabricado pela padaria "Seara de Pão", empresa familiar sedeada em São Miguel do Pinheiro, concelho de Mértola, ganhou a Medalha de Ouro do 10.º Concurso Nacional de Pão Tradicional Português.

Depois das Medalhas de Prata de 2016 e 2017 e da Medalha de Ouro de 2020, o pão fabricado na aldeia que as gentes da terra definem como ficando no "fundo do Alentejo e não no Alentejo profundo", voltou a ser reconhecido, em Santarém, como o melhor de Portugal.

A Feira da Caça que decorreu até este domingo em Mértola, foi o primeiro certame onde a Seara de Pão exibiu com orgulho o diploma emitido pela organização do concurso e certificado pela QUALIFICA/oriGIn Portugal.

Feito à moda antiga, em fornos aquecidos com lenha de estevas, fica amarelado de côdea rija mas com um miolo fofo, após a cozedura. O fermento, a farinha e a amassadura são o segredo de um pão de qualidade.

Manuela, Iria e Jorge, os três sócios daquela unidade familiar com seis anos de existência, fabricam todos os dias várias centenas de pães, de quilo e meio quilo. "Fazemos um pão com muitas gerações e este galardão deixa-nos orgulhosos mas ao mesmo tempo traz mais responsabilidade", diz orgulhosa Manuela Bonito.

"Pãodemia" alentejana durante confinamento

O pão alentejano foi ainda mais procurado durante a pandemia. A covid-19 não atingiu um dos símbolos da gastronomia regional. Face à qualidade e duração, o pão foi dos alimentos mais procurados e consumidos, o que levou a "romarias diárias" à porta das lojas de venda de pão alentejano. A pandemia não impediu os alentejanos de fazer as suas ementas tradicionais, ou não fossem da terra das açordas, das migas, das sopas de peixe ou de toucinho.

São Miguel do Pinheiro, uma freguesia de padarias

Na União de Freguesias que aglutina São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros, estão localizadas as 13 padarias existentes no concelho de Mértola, que continuam a fabricar um pão alentejano genuíno e especifico. "Um pão rijo e duradoiro, um pão à moda antiga", dizem.