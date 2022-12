População contribuiu com 15 mil euros para compra de viatura dos bombeiros de Mértola

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mértola (AHBVM) recebeu um Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios (VLCI), no valor de 46.600 euros, que contou com o contributo financeiro da população do concelho, além da Câmara Municipal.

Quando no mês passado fez a encomenda da viatura, a direção da AHBVM lançou a campanha de angariação de fundos "Equipar para socorrer". A aquisição do veículo tinha como prioridade reequilibrar o parque automóvel, já que as duas viaturas da corporação são de 1990 e 2002.

Da solidariedade da população resultou a entrada de 15 mil euros nos cofres da instituição, que beneficiou de um subsídio da Câmara de Mértola de 10 mil euros. A restante quantia foi assegurada pela corporação.

Jorge Santos, comandante dos Bombeiros de Mértola, afirmou tratar-se de "um veículo imprescindível para a primeira intervenção em incêndios florestais e em ocorrências nas estreitas ruas do Centro Histórico da vila".

O próximo objetivo da corporação é criar uma Equipa de Mergulho para responder a ocorrências no rio Guadiana, sendo que a partir da primeira semana de 2023, três operacionais vão frequentar um curso na Escola de Mergulho em Porto Covo (Sines).