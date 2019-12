Presépio de Natal feito de lixo em Mértola

Teixeira Correia Hoje às 17:09 Facebook

António Costa, um artista autodidata natural de Moreanes, freguesia de Santana de Cambas, concelho de Mértola, construiu, pelo quarto ano, o tradicional presépio de Natal sob o mote "do lixo faço arte", por ser edificado a partir de materiais recicláveis recolhidos nos locais de despejo de resíduos.

Depois de ter exposto o trabalho do ano passado no antigo salão dos bombeiros da sede de concelho, o calceteiro e pedreiro da Câmara de Mértola regressou ao salão de festas da Casa do Povo de Santana de Cambas, que já tinha sido montra para a sua arte. O presépio pode ser visto até dia 6 de janeiro, das 9 às 13 horas e das 14 às 19.

António Costa, de 52 anos, tem este ano ao seu dispor um espaço maior - que lhe permitiu dar largas à imaginação e engenho - onde vão estar 46 esculturas de tamanho real, desde a Sagrada Família a muitas outras personagens e animais relacionados com a quadra. No átrio de acesso ao presépio, foi também construída uma árvore de Natal feita com garrafas de várias cores, que de noite está iluminada.

O presépio está a despertar grande interesse nas localidades da vizinha Espanha situadas junto à fronteira, e muitos têm sido os espanhóis que passam a Ponte Internacional do Baixo Guadiana, localizada no antigo porto mineiro de Pomarão, que dista cerca 10 quilómetros de Santana de Cambas.

O desejo de construir a cena mais icónica do Natal foi avivado na consciência do artista quando, em 2001, visitou o Vaticano e viu um presépio que nunca mais lhe saiu da cabeça.

Além de executar todas as figuras e cenários com materiais recicláveis, como tecidos, papel e objetos cerâmicos, o artista recicla motores de eletrodomésticos para dar vida aos seus personagens. Toy Costa, como é conhecido, afirmou que "mostra que o que é velho e não tem utilidade pode ser reaproveitado e ter uma nova vida", justificou.

Em 2014, o artista expôs a sua primeira obra na rua, com sete imagens em grande escala em Moreanes, a sua terra natal. No ano seguinte, essa cifra aumentou para 30 imagens. A primeira edição do presépio ocorreu em 2016 e teve como cenário a Escola Primária de Moreanes.