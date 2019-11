Sete acidentes com camiões de transporte de minério já provocaram dez feridos

Teixeira Correia Hoje às 17:26 Facebook

Dez feridos, quatro dos quais ficaram encarcerados, é o resultado de sete acidentes envolvendo viaturas pesadas de mercadorias de matrícula espanhola que fazem o transporte de minério das minas de Aljustrel para o complexo mineiro de Huelva.

O último acidente ocorreu, na quinta-feira, às 12.40 horas, ao quilómetro 68,5 da EN 265, no sentido oeste/este, a cerca de dois quilómetros da vila de Mértola na ligação ao Pomarão, a caminho da Ponte Internacional do Baixo Guadiana.

Apesar de a GNR estar a investigar as causas do acidente, tudo aponta para que o camião tenha invadido a via contrária e abalroou a viatura ligeira de passageiros causando ferimentos ligeiros nos seus dois ocupantes, que foram assistido no local.

No socorro às vítimas foram mobilizados seis operacionais dos Bombeiros de Mértola e da GNR, apoiados por três veículos.

Em virtude da ponte que liga Castro Marim (Algarve) a Ayamonte (Espanha) estar em obras há muitos meses e a sua travessia ser muito demorada, levou a empresa transportadora do minério a mudar a rota dos camiões.

O primeiro acidente ocorreu a 4 de abril de 2018 e verificaram-se todos na Estrada Nacional (EN) 122, três antes de Mértola e os outros três depois após passar a vila alentejana, sendo que cinco foram despistes e uma colisão.

Ponte da Ribeira de Oeiras: Um desastre anunciado

Depois do atravessamento de Mértola, para acederem à EN122/IC27, os pesados de mercadorias que transportam mais de 30 toneladas de minério cada, têm que cruzar a ponte sobre o Ribeira de Oeiras, para rumarem ao Complexo Mineiro de Huelva, entrando pela fronteira de Castro Marim/ Ayamonte.

Mas é na passagem dos camiões pela ponte do Ribeira de Oeiras que a população e autoridades temem que se possa dar uma catástrofe. Entre o carregamento em Aljustrel e a descarga em Huelva, os condutores formam "comboios", e na maior parte das vezes chegam a juntar-se três camiões em cima do tabuleiro, onde é permitida a circulação de veículos até um peso máximo de 40 toneladas.

A ponte foi construída em 1967, tem um comprimento de 98 metros, 63 dos quais são tabuleiro e uma faixa de rodagem de 4,6 metros, sofreu obras de reabilitação e reforço da estrutura concluídas em fevereiro de 2016, tendo também sido colocados sinais luminosos, para regularem a passagem alternada no tabuleiro, que permite a circulação de veículos com um peso máximo de 40 toneladas.

Ponte do Vascão: Inspeção condicionam trânsito

Para piorar a situação na EN122, e na ligação entre Mértola e Vila Real de Santo António e Ayamonte (Espanha), a ponte sobre a Ribeira do Vascão, "porta de entrada" que liga o Alentejo e o Algarve, sofreu a partir desta sexta-feira, "restrições à circulação rodoviária em cima do tabuleiro". Em comunicado a Infraestruturas de Portugal (IP) comunicou às autarquias e Comandos Distritais de Operações e Socorro (CDOS) dos distritos de Faro e Beja, que numa primeira fase procura "evitar o cruzamento de veículos em cima da ponte", acrescentando a empresa que "se irão ainda implementar medidas adicionais", podendo o trânsito de pesados vir a ser interdito na totalidade.