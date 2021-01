Sete mortos por covid-19 em dois dias no lar da Misericórdia de Mértola

Teixeira Correia Hoje às 23:08 Facebook

Um homem, de 94 anos, morreu este domingo à tarde no Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), montada pela Câmara Municipal de Mértola, no Pavilhão Desportivo Municipal. O idoso era utente do lar da Misericórdia, que assim regista oito óbitos devido à covid-19.

Esta foi terceira vítima mortal registada este domingo, depois de já terem falecido um homem, de 88 anos, e uma mulher, que no próximo dia 3 de março cumpriria 98 anos. Um fim de semana negro, depois de terem falecido quatro pessoas no sábado, todos utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).

Tal como o JN revelou, no sábado três mulheres, duas com 89 e uma com 90 anos, morreram no hospital de Beja, tendo depois sido conhecida a morte de um homem de 84 anos, na ZCAP, em Mértola.

A situação no lar da Santa Casa é complicada também ao nível dos infetados, uma vez que, entre utentes e funcionários, a doença já afetou mais de uma centena de pessoas. Dos 71 utentes do lar onde se verificaram as oito mortes, somente seis estão negativos, registando entre os funcionários um total de 36 infetados.

O Provedor da Santa Casa, José Alberto Rosa, considerou que este é "o momento mais complicado" nos 37 anos de existência da instituição, sustentando que "a rendição dos funcionários é de tal forma complicada que a diretora-técnica do lar e algumas profissionais mesmo infetadas estão a trabalhar de forma voluntária", justificou.

Um das funcionárias mais antigas da instituição, Fernanda Oliveira, que não vira a cara à luta deu o exemplo. "Não estou infetada e não podemos ter medo, senão morremos todos", disse.

Para rentabilização os recursos humanos, a Santa Casa transferiu a equipa de cozinha do Serviço de Apoio Domiciliário para a cozinha do Centro Infantil, para a confeção das refeições para os doentes e mais 150 utentes exteriores ao lar e que carecem de apoio social.

O surto na instituição da vila de Mértola foi descoberto no passado dia 18 de dezembro, na sequência da deslocação de um homem ao Hospital de Beja, que testou positivo para a covid-19 e acabaria por ficar internado.

Segundo os últimos dados da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), até às 24 horas de sábado, 2 de janeiro, no concelho de Mértola há 124 casos ativos, mais 26 do que no dia anterior, de um total de 223 que o Município já registou, a que se juntam 93 recuperados e cinco óbitos, a que faltam juntar a dos três utentes do lar falecidos hoje.