Surto de covid-19 nos Bombeiros Voluntários de Mértola

Teixeira Correia Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A direção dos Bombeiros Voluntários de Mértola (BVM) anunciou que seis elementos da corporação testaram positivo à covid-19, "estando os três elementos do Comando e os três do corpo ativo em isolamento profilático", com sintomas ligeiros.

O caso foi detetado na passada segunda-feira e, segundo a instituição, "a situação não está relacionada com o transporte de doentes, mas transitou da comunidade". A Câmara Municipal de Mértola deslocou para o quartel a unidade móvel, "tendo sido testados todos os colaboradores".

Para assegurar a inexistência de mais infetados entre os restantes 42 elementos do corpo ativo e outros colaboradores, o Centro de Saúde de Mértola realiza amanhã uma nova testagem.

Nas redes sociais a direção dos BVM deixou "uma palavra de tranquilidade" à população do concelho, "garantindo" que, com total segurança, "o socorro não está e nunca estará em causa".

O Comandante, Jorge Santos, Nelson Viegas (segundo comandante) e Mussa Embaló (adjunto de comando) fizeram também um esclarecimento aos cidadãos, assegurando que nos últimos 15 dias "foram efetuados três transportes de doentes covid e mais de uma dezena de serviços de pessoas para efetuarem testes de deteção da doença (PCR) para o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Castro Verde e Hospital de Beja".

Segundo apurou o JN, a parte operacional no Corpo de Bombeiros de Mértola está ser assegurado pelo Chefe José Palma, tido como um "operacional muito competente" que por duas vezes já assumiu o cargo de comandante da corporação.