Três casos positivos na aldeia de Mina de São Domingos em Mértola

Na sequência da deteção de um caso positivo de covid-19 em Mina de São Domingos, concelho de Mértola, a Junta de Freguesia de Corte de Pinto revelou em comunicado que foram detetados mais dois casos positivos na antiga aldeia mineira.

O caso foi identificado na quinta-feira na sequência de testes de diagnóstico inseridos na Estratégia Educativa de Adaptação à pandemia. Detetou-se um resultado positivo com ligação à comunidade educativa daquela localidade.

Face a esse resultado positivo, Município, Junta e Freguesia e Agrupamento de Escolas averiguaram a rede de contactos e foram feitos testes às pessoas que tiveram contactos diretos com a funcionária da Escola Básica de Mina de São Domingos e foram detetados mais dois casos.

Face ao protocolo estabelecido pelos serviços de saúde se o plano de contingência, foi determinado, como medida preventiva, a suspensão das atividades letivas naquele estabelecimento de ensino.

Segundo apurou o JN, todos os contactos diretos com os três infetados, que poderá ser uma cadeia de transmissão do vírus, vão ser no domingo sujeitos as testes em Beja e Faro.