Três feridos em colisão entre três carros em Mértola

Teixeira Correia Hoje às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ferido grave e dois ligeiros, foi o resultado de uma colisão que envolveu três viaturas, dois ligeiros de passageiros e um ligeiro de mercadorias, ocorrido na tarde desta quarta-feira, perto de Penedos, concelho de Mértola.

O acidente ocorreu cerca das 16.28 horas na Estrada Municipal (EM) 506 e, ao que tudo indica, terá resultado de uma ultrapassagem mal calculada de um dos ligeiros de passageiros ao de mercadorias, acabando por originar uma colisão frontal com outro veículo de passageiros que circulava em sentido contrário.

Da colisão resultaram ferimentos graves no condutor de um dos veículos que foi transportado para o Hospital de Faro num helicóptero do INEM estacionado em Loulé, que aterrou em plena EM506.

No socorro às vítimas estiveram 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mértola apoiados por 6 viaturas, a GNR com um veículo e 2 militares, a viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde e o helicóptero do INEM com 4 operacionais.