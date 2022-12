Três feridos numa colisão entre duas viaturas em Mértola

Dois homens e uma mulher ficaram feridos na colisão entre duas viaturas ligeiras, uma de mercadorias e outra de passageiros, na Estrada Nacional (EN) 122, próximo do cruzamento de Alcaria Ruiva/Pulo do Lobo, no concelho de Mértola.

O alerta foi dado cerca das 17 horas desta sexta-feira e quando os bombeiros chegaram ao local, na EN 122 que faz a ligação entre Beja e Mértola, encontraram as duas viaturas enfaixadas no centro da via. O piso molhado, resultado da muita chuva que caiu naquela região, terá estado na origem da perda de controlo por parte do condutor do veículo comercial.

Da colisão resultaram ferimentos em dois homens de 65 e 74 anos, que seguiam no veículo ligeiro de mercadorias, e uma mulher, de 36 anos, a única ocupante do ligeiro de passageiros, que foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja.

No local do acidente estiveram 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mértola, viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde e da GNR de Mértola, apoiados por oito viaturas.

A EN 122 esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos durante uma hora para serem retirados os veículos e proceder-se à limpeza da via.