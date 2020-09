Aldeia de Moura regista cadeia de transmissão com seis infetados

Teixeira Correia Hoje às 16:08 Facebook

Face a um foco de contágio identificado na aldeia de Safara, concelho de Moura, onde existem seis casos ativos, o último dos quais detetado na terça-feira, a Autoridade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) está a realizar, esta quarta-feira, uma bateria de testes a 74 utentes do Centro Social e Comunitário de Safara.

De acordo com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM), os testes "estão a ser realizados pela ULSBA com o apoio deste serviço e da União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração".

Segundo o SMPCM, no concelho de Moura "há oito casos ativos, dois em Moura e seis em Safara", recordando que se regista a recuperação de 134 pessoas.

Recorde-se que neste concelho da Margem Esquerda do rio Guadiana, que desde o início da pandemia há o registo de uma morte, um homem de 87 anos, residente em Póvoa de São Miguel, que se tornou na terceira vítima mortal do distrito de Beja.

Entretanto, e integrado no Programa de Adaptação Educativo do Baixo Alentejo (PAEBA) à covid-19, o Município de Moura está a proceder à sua implementação, visando todos os estabelecimentos escolares do concelho.

Através do PAEBA, serão realizados 411 testes para despiste da infeção a todo o pessoal docente e não docente das escolas do concelho de Moura, significando um investimento da autarquia na ordem dos 55.000 euros.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal com o regresso do novo ano letivo "até a final da semana serão realizados os testes" à população dos Agrupamentos de Escolas de Moura e Amareleja e das Escolas Secundária e Profissional da cidade.