Autoridades testam 135 pessoas em localidade de Moura

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) vai realizar, esta sexta-feira, 135 testes à covid-19 na localidade de Póvoa de São Miguel, no concelho de Moura.

Na quinta-feira foram detetados mais nove casos positivos, o que eleva para 16 o total de infetados naquela aldeia alentejana. A freguesia de Póvoa de São Miguel tem 888 habitantes e é o quarto foco no concelho mourense.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) justificou que os testes "têm como objetivo testar as pessoas que tiveram contacto direto com os casos positivos já confirmados na localidade", acrescentando que a colheita do material biológico "será realizada pela ULSBA, com o apoio do SMPCM e da Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel".

A deteção dos últimos nove casos surgiu na sequência da realização de 53 testes, na passada terça-feira, naquela aldeia.

No município de Moura há atualmente 33 casos positivos de covid-19, estando dois dos infetados internados no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Além dos 16 casos em Póvoa de São Miguel, há dez em Amareleja, seis em Moura e um em Santo Aleixo da Restauração. Devido a contactos diretos com casos positivos, há 21 pessoas em vigilância ativa no domicílio.