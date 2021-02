Bombeiros de Moura vacinados com as "sobras" de doentes que não apareceram

Teixeira Correia Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Doses destinavam-se a doentes de risco, que não foram ao Centro de Saúde para as receber.

Vinte e oito operacionais dos Bombeiros Voluntários da corporação de Moura, em Beja, foram vacinados no passado dia 23 contra a covid-19, com as "sobras" das doses destinadas aos doentes de risco, que não compareceram no Centro de Saúde para as receber.

De forma a evitar que as vacinas fossem administradas a pessoas que não estivessem na linha da frente no combate à doença, a Direção do Centro de Saúde local contactou o Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) sobre a possibilidade de serem vacinados os membros do Corpo Ativo dos voluntários mourenses.

A situação mereceu a concordância do SMPCM. Depois de contactado, o comandante da corporação fez o encaminhamento dos operacionais para o Centro de Saúde.

Ouvido pelo JN, Diogo Saraiva, coordenador do SMPCM, revelou que "ao perceberem que as vacinas iam sobrar, o Centro de Saúde questionou os serviços sobre a possibilidade de serem ministradas aos bombeiros, o que mereceu toda a nossa concordância". Acrescentando que a "decisão foi, é, e sempre será, em benefício de quem está na linha da frente no combate à covid-19", rematou.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Moura mostrou-se satisfeito com a decisão, considerando que louva "o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela corporação no combate à pandemia".

Carlos Encarnação acrescentou que juntando estes 28 aos que vão ser vacinados por determinação da Autoridade Nacional de Proteção civil, "cerca de 97% do Corpo Ativo de bombeiros ficará assim vacinado, o que nos deixa mais descansados", disse revelando que a corporação tem 70 elementos no ativo.

PUB

Cinco doentes acolhidos na Base Aérea de Beja

Cinco doentes infetados com SARS-CoV-2, que estavam internados no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, foram transferidos ontem para o Centro de Acolhimento da Base Aérea (BA) 11. Tratam-se de pessoas que precisam de apoio específico, mas sem necessidade de internamento, o que permitiu que fossem libertadas camas naquela unidade hospitalar para infetados com covid.