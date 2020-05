Câmara de Moura paga testes a 300 profissionais de diversos setores

Teixeira Correia Hoje às 20:00 Facebook

A Câmara Municipal de Moura anunciou esta sexta-feira que vai custear os testes à covid-19, a realizar a funcionários da autarquia, a profissionais de saúde, de socorro e das forças de segurança.

No total serão 300 os testes a efetuar a homens e mulheres da Câmara Municipal de Moura, Juntas de Freguesia, Centro de Saúde do Serviço de Urgência Básico, Moura Salúquia-Associação de Mulheres do Concelho, Bombeiros Voluntários, Cruz Vermelha, PSP e GNR.

Os testes vão ser realizados entre os dias 18 e 22 de maio e visam avaliar a exposição ao novo coronavírus SARS-CoV-2 dos profissionais que têm estado a prestar apoio, e por isso em contacto direto, com casos positivos confirmados.

A realização dos testes é tecnicamente gerida pelo Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve-Algarve Biomedical Center (Centro ABC), instituição está a realizar testes a todos os lares de idosos do distrito de Beja, no âmbito de uma parceria com a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL).

O concelho de Moura é, dos 47 municípios do Alentejo, o que mais casos positivos já registou, desde que no passado dia 18 de março, foram confirmados os primeiros infetados na região.

No total, e de acordo com os dados divulgados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM), já foram confirmados 67 casos de covid-19, o último dos quais ontem na freguesia de Sobral da Adiça.

Neste momento no concelho de Moura continuam ativos 41 casos, uma vez que 26 doentes já foram dados como curados.