Carro em fuga de acampamento travado pela GNR perto de Portel

Um carro com quatro adultos e duas crianças foi mandado parar no IP2, junto a Portel, num controlo de trânsito da "Operação Páscoa em Casa" e a GNR percebeu tratar-se de um grupo que vinha de Moura, a cerca de 40 quilómetros do local onde se encontrava.

As seis pessoas vinham em fuga do acampamento de etnia cigana onde, algum tempo antes, o Serviço Municipal de Proteção Civil tinha revelado que existiam mais 19 casos positivos de Covid-19.

O condutor do veículo, que circulava com um pneu vazio, afirmou à GNR que residiam em Setúbal, mas que, desde o passado dia 6 de abril, se encontrava em Moura.

O caso foi revelado pela Rádio e Telefonia do SUL (TDS), que emite desde Évora e que estava no local acompanhar a operação levada a cabo pela GNR, no troço do IP2, que liga Beja a Évora.

Os militares confirmaram que as pessoas não estariam entre os infetados, tendo depois seguido viagem para Setúbal num táxi, e o carro num reboque.