Comunidade do Vale do Touro sujeita a testes à Covid-19

Depois de o mesmo ter acontecido no Espadanal, vão ser realizados testes também na comunidade de Vale do Touro, em Moura.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) emitiu um comunicado onde informa que "a Autoridade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) decidiu realizar testes, para Covid-19, a toda a comunidade residente em Vale do Touro, no concelho de Moura".

O SPTCM justifica a decisão com o facto de a comunidade ter estado em contacto direto com uma mulher, residente no concelho de Portel, que testou positivo ao novo coronavírus. Os testes serão realizados durante o fim de semana.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura acrescenta que "acompanhará a realização dos testes e, em articulação com a GNR e Instituto de Segurança Social, prestará todo o apoio necessário à comunidade de Vale do Touro, durante o período de confinamento".

Segundo apurou o JN no Vale do Touro, lugar localizado na União de Freguesias de Moura e Santo Amador, a três quilómetros da "Cidade Salúquia", vivem cerca de 70 pessoas de etnia cigana, tal como no Espadanal, onde habitam seis dezenas de moradores, 32 dos quais infetados com Covid-19.

Bairro das Pedreiras, sem casos positivos

Na manhã da próxima segunda-feira, o Bairro das Pedreiras, em Beja, vai ser sujeito a um processo de desinfeção por parte das autoridades locais, Câmara Municipal e União de Freguesias e Proteção Civil Municipal.

Trata de um dos maiores aglomerados de comunidade cigana do Alentejo, divido em casas de alvenaria e barracas. Foi construído em 2005 pela Câmara Municipal, que investiu 1,25 milhões de euros, e projetado para receber 250 pessoas.

O presidente da autarquia, Paulo Arsénio, já visitou o bairro e explicou às pessoas as regras de segurança. O autarca garantiu ao JN que "não há qualquer caso positivo".