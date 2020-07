Covid-19 cancela tourada em Moura

Teixeira Correia Hoje às 01:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi cancelada a corrida de toiros incluída nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Carmo, em Moura, prevista para o próximo dia 19 de julho, face à situação da pandemia de covid-19 que se vive no país e em particular da região Alentejo.

A decisão foi tomada em conjunto entre o presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, e o empresário tauromáquico José Maria Charraz, após várias reuniões, durante as quais a situação foi debatida.

No concelho de Moura, onde se mantém ativo, desde o passado dia 9 de abril, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, contabilizam-se 82 casos positivos de covid-19, estando dois doentes em vigilância ativa no seu domicílio.

Em comunicado, a autarquia mourense recorda que, nas últimas semanas, "foram cancelados eventos e aberturas de espaços, como a Piscina Municipal e os mercados", recordando que a tradicional Feira de Maio "já havia sido cancelada, bem como outras festividades no concelho".

A Câmara de Moura recorda que é um membro ativo da Secção de Municípios com Atividade Taurina, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e que, em maio de 2012, declarou a tauromaquia como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal.

A corrida de toiros que estava agendada para 19 de julho teria início às 22.30 horas, tendo no cartel seis cavaleiros portugueses e três grupos de forcados do Alentejo, entre eles o Real Grupo de Moura.